Muğla haberi: Muğla'da 89 düzensiz göçmen yakalandı Muğla haberleri... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 89 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 89 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma ile Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri, İzzettin Mahallesi Uzunduvar mevkisinde hareketlerinden şüphelendiği 3 kamyoneti durdurdu. Kamyonetlerin kasasında çok sayıda boş su şişesi olduğunu gören ekipler, araçlarla bölgeye düzensiz göçmen getirildiğini tespit etti. Ormanlık alanda yapılan aramada, 35 Afganistan, 41 Bangladeş, 7 Eritre, 2 Somali, 2 Pakistan ile birer Türkmenistan ve Yemen uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, U.B, S.G, S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Seydikemer Jandarma Hisarcık Muğla Güncel Haberler

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