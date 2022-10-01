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Muğla haberi! Muğla'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı

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Muğla haberi! Muğla'da '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı

Muğla haberlerine göre AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MYKY) üyesi Fatma Güldemet Sarı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Sarı, Başkan Otgöz, İlçe Başkanı Salih Gümüş, belediye başkan yardımcıları ile partililerle buluştu.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, partinin her kademesinde bulunan herkesin saha çalışmalarının çok kıymetli olduğunu söyledi.

2023'e Doğru Şehir Buluşmaları çerçevesinde Muğla'da yoğun bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarı, "Bütün ilçelerimizde milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, bakanlarımızla bütün ilçeleri hep beraber tarayacağız. İlçelerde saha çalışması gerçekleştireceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Yakup Otgöz ile İlçe Başkanı Salih Gümüş'ün konuşmasının ardından, heyet, ilçedeki sivil toplum kuruluşu ile meslek odalarını ziyaret etti.

Esnafı da dolaşan Sarı ile beraberindekiler sokakta vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

Seydikemer Hisarcık AK Parti Muğla Güncel Haberler

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