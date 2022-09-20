Muğla haberi! Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Muğla habere göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma sürüyor. Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş'yi Dalaman Karaağaç Mahallesi'ndeki uygulama noktasında gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Jandarma Dalaman Muğla Güncel Haberler

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