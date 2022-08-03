Muğla haberi: Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Muğla haberi: Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla haberi: Muğla açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçeleri açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

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Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçeleri açıklarında sürüklenen lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman ile Orta ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik botta bulunan Dalaman'daki 13, Ortaca'daki 25 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkarttı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

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