Muğla haberi: Marmaris'te yasa dışı getirilen parmak maymun korumaya alındı Muğla haberler... Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurda yasa dışı getirildiği belirlenen parmak maymun koruma altına alındı, maymunla fotoğraf çektirdiği turistlerden para aldığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurda yasa dışı getirildiği belirlenen parmak maymun koruma altına alındı, maymunla fotoğraf çektirdiği turistlerden para aldığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkisinde bir kişinin sırtında taşıdığı maymunu kullanarak turistlerden para aldığı bilgisini üzerine bölgede araştırma yaptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen ekipler, S.K'nin (34) maymunla fotoğraf çektirdiği turistlerden para aldığını tespit etti. Yurda yasa dışı getirildiği anlaşılan parmak maymuna el koyan ekipler, gözaltına alınan şüpheli hakkında "canlı hayvan ticareti" suçundan adli işlem başlattı. Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen maymun, koruma altına alındı. Güncel AA / Sabri Kesen Güncel Haberler

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