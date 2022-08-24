Muğla haberleri! Marmaris'te cip safari aracı devrildi Güncel Haberler Muğla haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Armutalan Marmaris Muğla Güncel Haberler

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