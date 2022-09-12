Muğla haberi: Datça'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı Güncel Haberler Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere trafik güvenliği konusunda seminer verdi ve uyulması gereken kuralları anlattı. Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere trafik güvenliği konusunda seminer verdi ve uyulması gereken kuralları anlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Timi ekibince Kızlan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen seminerde, trafik kuralları, yayaların, yolcuların ve çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı. Eğitimle, çocuklarda trafik bilinci oluşturmak ve olası trafik kazalarını en aza indirmenin hedeflendiği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Sebiha Arslan Jandarma Hisarcık Datça Muğla Güncel Haberler

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