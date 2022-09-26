Muğla haber! Datça'da çöp konteynerinde çıkan yangın otluk alana yayıldı Güncel Haberler Muğla haberi: İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Datça'da çöp konteynerinde çıkan yangın otluk alana yayıldı Yangında bir elektrik panosu kullanılamaz hale geldi MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde çöp konteynerinden sıçrayan alevler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Datça'da çöp konteynerinde çıkan yangın otluk alana yayıldı Yangında bir elektrik panosu kullanılamaz hale geldi MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde çöp konteynerinden sıçrayan alevler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. İskele Mahallesi Özberil Sitesi 327. Sokak'taki çöp konteynerinden çevredeki otlara sıçrayan yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında, mahalleye enerji dağıtımını sağlayan bir elektrik panosu da kullanılamaz hale geldi. Yangının çöp konteynerine söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı tespit edildi. Güncel Kaynak: AA / Sebiha Arslan İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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