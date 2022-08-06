Muğla haberi: Datça'da asayiş olayları Muğla haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği S.Ö'yü kent merkezinde durdurdu. Cinsel istismar suçundan hakkında hapis cezası olan hükümlü cezaevine konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İskele Mahallesi'nde bir iş yerinden laptop ve cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili çevrede yaptığı araştırmalar ve incelediği güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelisinin kimliğini belirledi. Saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Sebiha Arslan Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Datça Muğla Güncel Haberler

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