Muğla haberi: Bodrum'da yüzerek geçiş yapmaya çalışan 3 kaçak yakalandı
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Muğla gündem haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Eylül günü saat 23.26'da, Bodrum açıklarında 3 kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel