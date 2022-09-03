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Muğla haberi: Bodrum'da yüzerek geçiş yapmaya çalışan 3 kaçak yakalandı

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Muğla haberi: Bodrum'da yüzerek geçiş yapmaya çalışan 3 kaçak yakalandı

Muğla gündem haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Eylül günü saat 23.26'da, Bodrum açıklarında 3 kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yüzerek kaçak geçiş yapmaya çalışan 3 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum Güncel Haberler

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