Muğla haberi... Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Muğla haberi... Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla haberi... Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, bölgede yaşayan vatandaşlar ile bazı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri de destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

AA / Ali Ballı - Güncel

112 Acil Çağrı Bodrum Muğla Güncel Haberler

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