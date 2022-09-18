Muğla haberi | Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu. Kumbahçe Mahallesi Mercan Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini fark edenler, yardım çağırdı. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, evin büyük kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının evde bulunan mikro dalga fırından çıktığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Kumbahçe mahallesi Bodrum Muğla Güncel Haberler

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