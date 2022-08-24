Muğla haberi: Bodrum'da 6 kaçak göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla gündem haberi | MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, 6 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, 6 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Ağustos saat 06.40'da Bodrum açıklarında can Salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Bodrum Güncel Haberler

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