Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haber: TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulundan eğitime destek

Güncel Haberler

Muğla haber: TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulundan eğitime destek

Muğla bölgesinden gelen habere göre Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 18 dizüstü bilgisayar bağışladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 18 dizüstü bilgisayar bağışladı.

Bilgisayar ve ekipmanları, konaklama ve seyahat alanı eğitimlerinin verildiği atölyede, okul idarecilerine teslim edildi. Kutuları açılıp masalara yerleştirilen bilgisayarlara, seyahat acentesi programı da yüklendi.

Bilgisayarın teslimine katılan TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, gazetecilere, okuldan her sene, seyahat acentelerine stajyer aldıklarını, mezun olanların da acentelerde çalıştıklarını söyledi.

Bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirdiklerini ifade eden Aslan, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Hep birlikte yapmamız lazım. Sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projeleri yapmasında fayda var. Bu yönde çalışmalarımıza devem edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Okul müdürü Sinan Eren de destekte bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Uras - Güncel

Anadolu Lisesi Bilgisayar Türkiye Bodrum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title