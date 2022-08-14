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Muğla haber: Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Muğla haber: Süper lüks yat 'The Ragnar' Fethiye'de

Muğla yerel gündem haberine göre Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" isimli süper lüks yat Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" isimli süper lüks yat Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Gövdesi ve yapısıyla dikkati çeken 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu yatta, lüks 6 kabinde 12 misafir konuk edilebiliyor.

Helikopter pisti dahil birçok lüks özelliği barındıran yat buzlu denizlerde de gidebiliyor.

Bazı vatandaşlar süper yatın fotoğrafını çekti.???????

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Malta Muğla Güncel Haberler

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