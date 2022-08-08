Muğla haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Edinilen Muğla gelişmesine göre MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde satışa sunulmak üzere metamfetamin maddesi getirileceği istihbaratına ulaştı. Şüphelilerinin içerisinde bulunduğu otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.S., O.K., ve S.Ö., tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel