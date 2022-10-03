Muğla haber! Muğla'da trap atışları yapıldı

Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'da trap atış, skeet ve kurşun atış gösterileri yapıldı.

Muğla'da trap atış, skeet ve kurşun atış gösterileri yapıldı.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Derneğince Düzen mevkisindeki trap sahasında düzenlenen yarışma, profesyonel trap, kurşun, skeet, amatör trap kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışlara Muğla'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden 60 atıcı katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Derneği ile önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gümüş, etkinliğin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

Trap - Skeet - Kurşun olmak üzere 3 farklı kategoride yapılan etkinlikte, Skeet atışlarında Hamdi Baş birinci, Mehmet Uzar ikinci, İbrahim Civanşah Kalay üçüncü oldu.

Kurşun atışlarında Nevrez Bütün birinci, Ali Gencer ikinci, Serkan Öztürk üçüncülüğü elde etti.

Trap atışlarında ise Fahri Aydın birinci, Hasan Çapar ikinci, Ali Rıza Günaydın üçüncü oldu.

Yarışlarda dereceye girenlerin kupa ve hediyeleri Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Ünver ve Yavuz Kayı tarafından verildi.