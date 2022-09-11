Muğla haber... Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Muğla-Yatağan kara yolu Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda 48 ADJ 369 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Aracın motor kısmında yangın çıktığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti. Sürücü ve araçtakiler, daha sonra otomobilden inerek uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle götürüldü. Ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından trafiğe açıldı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Yatağan Muğla Güncel Haberler

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