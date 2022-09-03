Son dakika haberleri... Otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı: 1 ölü Güncel Haberler Son dakika haberleri... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye Antalya kara yolu Zorlar mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu I.H. (70) idaresindeki A 1771 HT plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Tefik Gök'ün (55) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı. Kazada savrulan motosikletten düşen Gök ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gök'ün cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Seydikemer Fethiye Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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