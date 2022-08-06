Muğla haber... Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haber... Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla haber... Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı.

 - Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı.

Turgut Mahallesi Merkez Sokak'ta, yaklaşık 7 metrelik kuyuya kedi yavrusunun düştüğü ihbarını alan Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.

Ekipler, kuyuya düşen kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu kurtardı.

Kedi yavrusu daha sonra sahibine teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Marmaris İtfaiye Muğla kedi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title