Muğla haber... Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı.
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı.
Turgut Mahallesi Merkez Sokak'ta, yaklaşık 7 metrelik kuyuya kedi yavrusunun düştüğü ihbarını alan Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.
Ekipler, kuyuya düşen kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu kurtardı.
Kedi yavrusu daha sonra sahibine teslim edildi.