Muğla haber... Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı. Turgut Mahallesi Merkez Sokak'ta, yaklaşık 7 metrelik kuyuya kedi yavrusunun düştüğü ihbarını alan Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti. Ekipler, kuyuya düşen kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu kurtardı. Kedi yavrusu daha sonra sahibine teslim edildi. Güncel AA / Ali Ballı Marmaris İtfaiye Muğla kedi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla haber... Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.