Muğla haber... Muğla'da kaçak midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haber... Muğla'da kaçak midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira ceza

Muğla haber... Muğla'da kaçak midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira ceza

Muğla haberler... Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasal olmayan yollarla midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira para cezası uygulandı.

 - Güncelleme:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yasal olmayan yollarla midye ve balık taşıyan kişiye 10 bin 711 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla tespit edilen minibüs, Yanıklar Mahallesi'nde durduruldu.

Taşıma evrakı bulunmayan araçta, kasalarda istavrit, levrek, barbun, çipura, kaya levreği, kalamar, somon, ithal karides ile çuvallar içinde kara karides ve kum midyesi ele geçirildi. Ürünlere ekipler tarafından el konuldu.

Araç sürücüsü R.T'ye ise Su Ürünleri Kanunu ile Taşıma Kanunu'na muhalefetten 10 bin 711 lira ceza kesildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title