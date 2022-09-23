Muğla haber! Muğla'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Muğla haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu M.Y'nin iş yerinde yapılan aramada 130 litre etil alkol,50 litre el yapımı viski, 1117 alkollü içki etiketi, 1278 sahte bandrol, alkol yapımında kullanılan aroma, alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Ekipler şüpheli C.A'nın iş yerinde yaptıkları aramada ise 135 şişe el yapımı içki ele geçirildi. Ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Emniyet Müdürlüğü Fethiye Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla haber! Muğla'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.