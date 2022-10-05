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Son Dakika | Fethiye'de dolandırıcılık operasyonu

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Son Dakika | Fethiye'de dolandırıcılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.O. ile H.E'nin vatandaşlardan, ihaleye çıkarılan devlet arazilerini satın almak için para topladıkları ve aldıkları paraları daha sonra geri vermedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı. Vatandaşlardan yaklaşık 25 milyon lira topladıkları iddia edilen İ.O, H.E. ve H.B.E. ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu, banka hesapları bloke edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O. ile H.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, H.B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Fethiye Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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