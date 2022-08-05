Muğla haber | Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi Muğla habere göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Muharrem Soykan'ın (51) kullandığı traktör, Yumaklı Mahallesi Şifalı su mevkisinde devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü, Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde Soykan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Soykan'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Güncel AA / Ali Ballı Muğla su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla haber | Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.