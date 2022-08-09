Son dakika haber... MUĞLA'DA DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDE MERVE İLE ARKADAŞI ÖLDÜ Son dakika gündem haberi: MUĞLA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye düşen otomobilde sürücü Durmuş Tunç (41) ve arkadaşı Merve Önder (25) hayatını kaybetti. MUĞLA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye düşen otomobilde sürücü Durmuş Tunç (41) ve arkadaşı Merve Önder (25) hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis dalgıçların sudan çıkardığı sürücü Tunç ile araçtaki arkadaşı Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Fethiye'de elektrik ustası olan Durmuş Tunç ile Merve Önder'in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Çiftlik Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... MUĞLA'DA DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLDE MERVE İLE ARKADAŞI ÖLDÜ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.