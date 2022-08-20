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Muğla haber! GÜNCELEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Muğla haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale etti.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan vatandaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi de havadan dron ile görüntülendi.

Havadan ve karadan etkin ve hızlı müdahale ile Göcek Bedri Rahmi koyundaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Fethiye Göcek Muğla Güncel Haberler

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