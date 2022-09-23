Muğla haber: Muğla'da bir binanın çatı katı yandı Güncel Haberler Gelen Muğla haberine göre Ortaca ilçesindeki iki katlı evin çatı katında çıkan maddi hasara yol açtı. Ortaca ilçesindeki iki katlı evin çatı katında çıkan maddi hasara yol açtı. Bahçelievler Mahallesi'nde Ramazan Yağız'a ait iki katlı evin çatı katından gelen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Kundakçı Bahçelievler Mahallesi 112 Acil Çağrı Ortaca Muğla Güncel Haberler

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