Muğla haber! Muğla'da 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Muğla haberleri: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında hapis cezası bulunan S.İ'nin Köyceğiz'de bulunduğunu tespit etti. Beyobası Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????? Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Köyceğiz Muğla Güncel Haberler

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