Muğla haber... Muğla'da 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Muğla habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve saklama" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'yi Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Jandarma Fethiye Muğla Güncel Haberler

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