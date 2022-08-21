Muğla haber | Muğla açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı. Ortaca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mergenli Mahallesi İnardi Koyu sahil bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan bir gemiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirleyerek operasyon düzenledi. "BIRIUZA" isimli Rusya bayraklı gemiye operasyon düzenleyen ekipler aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mısır, Filistin uyruklu 120 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilecek. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Jandarma Ortaca Muğla Güncel Haberler

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