Muğla haber! Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2) Edinilen Muğla gelişmesine göre İKİ ORGANİZATÖR DE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTİzmir'den kamyonete bindirilen Afgan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmeni, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakan organizatör şüphelileri R.K. (23) ile Filistin uyruklu O.S.M.Y. İKİ ORGANİZATÖR DE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST İzmir'den kamyonete bindirilen Afgan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmeni, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakan organizatör şüphelileri R.K. (23) ile Filistin uyruklu O.S.M.Y. (26), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden aracı kullanan R.K.'nın aynı zamanda İzmir'de hurdacılık yaptığı, hırsızlık, uyuşturucu satmak ve kullanmak, kasten yaralama gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Öte yandan 23 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla), Güncel Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Yunanistan Filistin Marmaris Muğla Güncel Haberler

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