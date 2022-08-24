Muğla haber: Fethiye'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla yerel gündem haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalov evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm amaçlı kullanılan bungalov evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayaköy Mahallesi Belen Caddesi'ndeki bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bungalov ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel