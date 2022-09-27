Muğla haber! Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı Güncel Haberler Muğla yerel gündem haberine göre Datça ilçesinde Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yollanan ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının okullara dağıtımı yapıldı. Datça ilçesinde Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yollanan ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının okullara dağıtımı yapıldı. İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­den ya­pılan açıklamada, öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz ve­ril­mek üzere Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­n 29 bin 821 ders, 19 bin 645 yar­dım­cı kay­nak kitabının ilçeye geldiği belirtildi. Kitapların okullara dağıtımının tamamlandığı belirtilen açıklamada, Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan LGS ve YKS başta olmak üzere tüm sınav sü­reç­le­rin­de ye­ter­li bilgi barındıran kitapların öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Sebiha Arslan Hisarcık Datça Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla haber! Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.