Muğla haber: DATÇA'DA, 'SAHİLLER HALKINDIR, HALKIN KALACAK' EYLEMİ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça Meclisi tarafından, 'Sahiller Halkındır, Halkın Kalacak' eylemi yapıldı.

Datça, ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda, dün, 'Sahiller Hepimizin', 'Sahillerimize sahip çıkıyoruz', 'Sahiller hepimizin gasp edilemez' yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 200 kişilik grup, 'Datça Cennet Kalsın', 'Bırakın Doğal Kalsın' yazılı pankart etrafında toplandı.

Plajda güneşlenen ve denize girenlerin meraklı bakışları arasında; sık sık, Denizime, suyuma, sahiline dokunma, Sahiller bizimdir, vermeyeceğiz, Sahiller Halkındır, Halkın Kalacak diye slogan atan grup, basın açıklamasının ardından insan zinciri oluşturarak, ilçe merkezindeki Taşlık, Kumluk ve Hastanealtı plajlarında yürüyüş yaptı.

MUÇEP Datça Meclisi adına Reneta Ömeroğulları tarafından okunan basın açıklamasında, kıyılardaki işgalin sona erdirilmesi istenildi.

Kıyıların, bir avuç insanın değil, genci yaşlısı, kadını erkeği, üstünde yaşayan hayvanı, bitkisi, kumu çakılı ile herkesin olduğu vurgulanan basın açıklamasında, Datçalılar, kıyıların ticaret konusu ve mal gibi görülmesini hiçbir zaman kabul etmedi, etmeyecek. İsteğimiz, anayasal temel haklarımızın biri. Hakkımız olanı istiyoruz. Kıyılar yurttaş olan, olmayan tüm varlıklara, hepimize aittir. Devlet organlarının, anayasaya uygun davranmasını istiyoruz. Bu isteğimiz Datçalıların ortak isteğidir, aksine davranılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz denildi.