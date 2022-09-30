Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haber! Datça'da hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı törenle anıldı

Güncel Haberler

Muğla haber! Datça'da hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı törenle anıldı

Muğla haber: Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı, ölümünün ikinci yılında yaptırdığı okulda anıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı, ölümünün ikinci yılında yaptırdığı okulda anıldı.

Kay­ma­kam Mesut Çoban, İskele Mahallesi'ndeki Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu'n­da gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, Necat Ka­bak­lar­lı'nın bıraktığı eserler, dostluklar ve arkadaşlığıyla hiç unutulmayacağını, isminin sonsuza kadar okulda yaşatılacağını söyledi.

Ka­bak­lar­lı'nın eşi Filiz Ka­bak­lar­lı ise "Gururumuz olan sevgili çocuklar sizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Eminim ki Necat Bey de aramızda." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından halk oyun­la­rı ve ora­tor­yo gös­te­ri­le­ri su­nuldu, şi­ir­ler okun­du.

Ka­bak­lar­lı anısına düzenlenen okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tö­re­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gürsel Uçar, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar ve ve­li­ler ka­tıl­dı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

Hisarcık Datça Muğla Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title