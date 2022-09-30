Muğla haber! Datça'da hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı törenle anıldı
Güncel Haberler
Muğla haber: Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı, ölümünün ikinci yılında yaptırdığı okulda anıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı, ölümünün ikinci yılında yaptırdığı okulda anıldı.
Kaymakam Mesut Çoban, İskele Mahallesi'ndeki Kabaklarlı İlkokulu'nda gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, Necat Kabaklarlı'nın bıraktığı eserler, dostluklar ve arkadaşlığıyla hiç unutulmayacağını, isminin sonsuza kadar okulda yaşatılacağını söyledi.
Kabaklarlı'nın eşi Filiz Kabaklarlı ise "Gururumuz olan sevgili çocuklar sizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Eminim ki Necat Bey de aramızda." dedi.
Daha sonra öğrenciler tarafından halk oyunları ve oratoryo gösterileri sunuldu, şiirler okundu.
Kabaklarlı anısına düzenlenen okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar ve veliler katıldı.