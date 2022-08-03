Muğla haber... Çocukların lösemi tedavisine Bodrum'da tatil desteği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait denize sıfır tatil köyünde, LÖSEV'e kayıtlı, zorlu tedavi süreci devam eden ve iyileşen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen lösemili çocuklar ücretsiz ağırlanıyor. Çocuklar, tatilleri boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkarıp, eğitici oyunlar ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçiriyor. Tatil köyünde, yıllar önce tedavisi tamamlanan gençler de gönüllü olarak çalışıyor.

Bodrum ilçesinde otel işletirken iki kez kansere yakalanan iş insanı Memduh Hacıibrahimoğlu (78), Turgutreis Mahallesi'ndeki 75 yataklı butik otelini 5 yıl önce LÖSEV'e bağışladı. Otel, LÖSEV tarafından çocuklar için tatil köyü konforunda yenilendi. Zorlu tedavi sürecinde sosyal hayattan, arkadaşlarından, tatilden, denizden uzak kalan Türkiye'nin dört bir yanından gelen lösemili çocuklar, burada 5 yıldır 10'ar günlük periyotlarda denizin, güneşin ve birlikte eğlenmenin keyfini çıkarıyor. Lösemili çocuklar ayrıca eğitmenler eşliğinde eğitici ve öğretici oyunlar da oynuyor. Gün içerisinde drama, sanat, spor gibi etkinliklerle sosyalleşen çocuklar aynı zamanda eğitimden de geri kalmıyor.

"10 yaşındayken Osmaniye'de lösemi tanısı aldım. Tedavi gördüğüm hastanede hijyen olmadığı için bir hemşire tarafından Lösante Hastanesi'ne yönlendirildim. Daha sonra 2014 yılında başarılı bir şekilde tedavimi LÖSEV ile kol kola tamamladım. Tedavimi tamamladıktan sonra buraya moral ve motivasyon için geldim. Burada olmak güzel bir duygu. Biz buraya tatil için geldiğimizde büyüklerimiz bizimle ilgileniyordu. Bende onları gördükten sonra aynı şekilde destek vermek istiyordum. Şu an 19 yaşındayım ve buradaki küçük kardeşlerime destek oluyorum."