İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gördü, vatandaşlar Caddebostan plajında serinledi - Haberler

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İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gördü, vatandaşlar Caddebostan plajında serinledi

İhlas Haber Ajansı - Cüneyt Sevindik - Güncel
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İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gördü, vatandaşlar Caddebostan plajında serinledi Caddebostan plajında denize giren vatandaş: "Bodrum da benim için burası, Yalıkavak da burası" İstanbul'da termometrelerin 28 derecelere ulaşması sonrası sıcaktan bunalan vatandaşlar Caddebostan sahiline...

İstanbul'da termometreler 28 dereceyi gördü, vatandaşlar Caddebostan plajında serinledi

Caddebostan plajında denize giren vatandaş: "Bodrum da benim için burası, Yalıkavak da burası"

İSTANBUL - İstanbul'da termometrelerin 28 derecelere ulaşması sonrası sıcaktan bunalan vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar su sporları yaparken, kimi vatandaşlar ise yüzerek serinledi. Caddebostan plajı açıklarında su sporları yapan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için çözüm aramaya başladı. Caddebostan sahilinde ise kimi vatandaşlar çimlerde yattı, kimi vatandaşlar ise su sporları yaparak serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcak havayı fırsat bilerek zıpkın ile balık avı yaptı. Öte yandan, su sporları yapan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

"Benim için Bodrum da burası, Yalıkavak da burası"

Yıllardır Caddebostan plajında denize girdiğini söyleyen Ahmet Ertan, "Ben aşağı yukarı 75 yıldır buradayım. Anam da babam da burada doğdu. Serinlemek için buraya geliyoruz. Bodrum da benim için burası, Yalıkavak da burası." dedi

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Güncel

Caddebostan İstanbul Bodrum su Güncel Haberler

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