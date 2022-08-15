Avcılar Kaymakamlığını su bastı! Elektrikler gitti, çalışanlara izin verildi

AVCILAR Kaymakamlığı'nın bodrum katını yağmur nedeniyle su bastı. Elektriklerin kesilmesi ardından Kaymakamlık'ta çalışanlara yarım gün izin verildi.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Ambarlı Meydanı ve çevresindeki yollar göle döndü. Cihangir Mahallesi'ndeki Avcılar Kaymakamlığı'nın bodrum katına su doldu. Vergi Dairesi'nin bir biriminin de bulunduğu kattaki trafonun devre dışı kalması üzerine elektrikler kesildi. Çalışanlara yarım gün idari izin verildi. Kaymakamlıktaki işlemler durdu. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, tahliye kanallarının yetersiz kaldığını bu nedenle su baskını oluştuğunu söyledi. Vidanjörlerle su çekilirken Kaymakamlık Uygulama ve Denetleme Müdürü Nesimi Karatoprak, rögar kapaklarını açtıklarını ancak tahliye kanallarının yetersiz kalması sonucu suyun bodrum katına dolduğunu söyledi. Avcılar Belediyesi ekipleri vidanjör ile bodrum katındaki suyu çektikten sonra hasar tespitine geçileceği belirtildi.

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