Muğla haber! ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI
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Gelen Muğla haberine göre ARNAVUTKÖY 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Sadık Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evde yaşayanlar suyu kovalarla tahliye etti. Su içinde kalan dairede hasar oluştu.
Görüntü dökümü-----------------------Evi su bastıktan sonraki görüntülerEvin son hali Mutfaktan detaylar Evin odalarından detaylar Binanın dıştan görüntüsü
Genel ve detaylar- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel