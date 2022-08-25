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Muğla haber! ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI

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Muğla haber! ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI

Gelen Muğla haberine göre ARNAVUTKÖY 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı.

ARNAVUTKÖY 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evdekilerin çabasıyla su kovalarla tahliye edildi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Sadık Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evde yaşayanlar suyu kovalarla tahliye etti. Su içinde kalan dairede hasar oluştu.

Görüntü dökümü

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Evi su bastıktan sonraki görüntüler

Evin son hali

Mutfaktan detaylar

Evin odalarından detaylar

Binanın dıştan görüntüsü

Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul su Güncel Haberler

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