Muğla haber! ARNAVUTKÖY'DE BODRUM KATINDAKİ DAİREYİ SU BASTI Güncel Haberler Gelen Muğla haberine göre ARNAVUTKÖY 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. ARNAVUTKÖY 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evdekilerin çabasıyla su kovalarla tahliye edildi. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Sadık Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evde yaşayanlar suyu kovalarla tahliye etti. Su içinde kalan dairede hasar oluştu. Görüntü dökümü ----------------------- Evi su bastıktan sonraki görüntüler Evin son hali Mutfaktan detaylar Evin odalarından detaylar Binanın dıştan görüntüsü Genel ve detaylar - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul su Güncel Haberler

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