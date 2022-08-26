Muğla gündem: Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Muğla gündem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, İçmeler Mahallesi 168. Sokak'taki 2 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla diğer kattaki daireye sıçramadan söndürüldü. Daire, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris İtfaiye Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla gündem: Muğla'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.