Muğla gündem: Muğla'da park halindeki kamyon kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı Gelen Muğla haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında park halindeki kamyonun kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında park halindeki kamyonun kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı. Yayla Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde, bir kamyonun yol kenarında uzun süre park halinde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lastiğinin patladığı belirlenen kamyonun kasasında çoğunluğu kadın ve çocuk 72 düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücü A.M.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzensiz göçmenler ise işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Güncel AA / Ali Rıza Akkır 112 Acil Çağrı Seydikemer Jandarma Muğla Güncel Haberler

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