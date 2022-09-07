Son dakika haber | İş yerinden para ve motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haber... Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinden para ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinden para ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden para, elektronik eşya ile motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlık şüphelisinin Yaşar G.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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