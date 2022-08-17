Muğla gündem: Muğla'da araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı Güncel Haberler Muğla haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Şehit Fethibey Caddesi'ndeki bir araçtan cüzdan çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 40 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin C.D. (15) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinden çalınan kredi kartı ile başka isimlere ait kredi kartları ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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