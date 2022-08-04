Muğla gündem: Muğla'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Muğla gündem haberi | Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M.E'nin ilçede olduğunu tespit etti. Polislerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????? Güncel AA / Ali Rıza Akkır Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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