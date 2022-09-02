Muğla gündem: Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında AFAD ve Menteşe Belediyesi iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ekiplerince yapılan tatbikatta, çalışanlara deprem anında yapılması gerekenler, yangın çıkış nedenleri ve söndürme usulleri ile yangın ve deprem esnasında yapılacaklar anlatıldı.

Ekipler tarafından katılımcılara, yangında insan ve eşya kurtarma, ilk yardım ve acil tahliye konularında da bilgi verildi.

Senaryo gereği siren sesleriyle başlayan tatbikatta, öncelikle bina güvenli bir şekilde boşaltıldı ve çalışanlar Acil Toplanma Merkezine geldi.

Acil durum ekiplerince, binada mahsur kalan yaralıların kurtarılmasının ardından güvenli bölgede ilk yardım müdahalesi yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, tatbikatın amacının iş sağlığı ve güvenliği konusunda önceden belirlenen görevli personelin, olası bir afet durumunda neler yapabildiğini ve eksikleri görmek olduğunu söyledi.

Muğla'nın birinci derece deprem kuşağında yer alan bir il olduğuna dikkat çeken Gümüş, afetlere hazırlık kapsamında personele hem acil durum eğitimi verdiklerini hem de uygulamalı olarak neler yapılacağını gördüklerini kaydetti.