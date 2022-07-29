Muğla gündem: Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (4) - Haberler

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Muğla gündem: Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (4)

Muğla gündem: Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (4)

Muğla haber: ELETRİK TELLERİ ÜZERİNE DÜŞEN AĞAÇ DALI YANGINA NEDEN OLMUŞMarmaris Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama otelinin arkasındaki bir ağacın dalının...

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ELETRİK TELLERİ ÜZERİNE DÜŞEN AĞAÇ DALI YANGINA NEDEN OLMUŞ

Marmaris Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama otelinin arkasındaki bir ağacın dalının kırılarak ellerinin üzerine düşmesi sonucu çıktığını belirlendiğini söyledi.

ALEVLER 3 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Öte yandan, orman yangınında 2'si Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu bahçesinde, 1'i de yol kenarındaki 3 otomobil, alevlerin sıçraması sonucu hasar gördü.

Tuğba GÜRSES/ MARMARİS (Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Tuğba Gürses - Güncel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Muğla Güncel Haberler

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