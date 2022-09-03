Muğla gündem: Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla yerel gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsten inerek kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsten inerek kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi 269 Sokak'ta düzensiz göçmenlerin 20 AHS 399 plakalı minibüsten indirilerek dağıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Minibüsün sürücüsünü sokakta araç başında yakalayan ekipler, 6 Filistin, 6 Suriye ve 1 Irak uyrukluyu çevredeki sokaklarda yakaladı. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, 1 şişme bot, 1 şişme bot motoru, 7 kontrplak, 3 dolu mazot bidonu ve 1 yakıt tankeri ele geçirildi. Minibüs sürücüsü H.Ç. (48), "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışını ayarlayan Filistin uyruklu Muhammed isimli zanlıyla 14 kişiyi ilçeye bıraktığını belirtiği öğrenildi. Ekipler, Filistin uyruklu zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Emniyet Müdürlüğü Filistin Marmaris Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla gündem: Marmaris'te minibüsten inip kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.