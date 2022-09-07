Muğla gündem haberleri: Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Muğla haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, üzerindeki wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, üzerindeki wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı. Kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.K'yi takibe aldı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan operasyonda, şüpheli Seydikemer - Antalya kara yolunda araç beklerken yakalandı. Zanlının üzerinde ve eşyalarında dedektör köpek "Zorlu" ile yapılan aramada, wifi cihazına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Seydikemer Jandarma Muğla Güncel Haberler

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