Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla gündem haberleri: Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Muğla gündem haberleri: Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Muğla haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, üzerindeki wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, üzerindeki wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.K'yi takibe aldı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan operasyonda, şüpheli Seydikemer - Antalya kara yolunda araç beklerken yakalandı.

Zanlının üzerinde ve eşyalarında dedektör köpek "Zorlu" ile yapılan aramada, wifi cihazına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Seydikemer Jandarma Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title