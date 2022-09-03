Muğla gündem haberleri... Muğla'da su kanalına devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Muğla haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Gökhan Ş. idaresindeki Marmaris Belediyesine ait 48 ST 984 plakalı çöp kamyonu, Armutalan Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ahu Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla su Güncel Haberler

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