Muğla gündem haberleri: Muğla'da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi - Haberler

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Muğla gündem haberleri: Muğla'da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla gündem haberleri: Muğla'da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Muğla haberleri... Muğla'da, tarihi Kurşunlu Camisi Meydanı'ndaki fıskiyeler, sıcaktan bunalan çocukları serinletti.

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Muğla'da, tarihi Kurşunlu Camisi Meydanı'ndaki fıskiyeler, sıcaktan bunalan çocukları serinletti.

Kurşunlu Camisi Meydanı'ndaki fıskiyelerin altına elbiseleriyle giren çocuklar hem serinledi hem eğlendi.

Kentte etkili olan sıcaklardan bunalan çocukların fıskiyeler altındaki eğlencesini, aileleri ise kenardan izledi.

Kuşlar da fıskiyelerin bulunduğu meydandan su içti.

AA / Osman Akça - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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