Muğla gündem haberleri: Muğla'da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi Muğla haberleri... Muğla'da, tarihi Kurşunlu Camisi Meydanı'ndaki fıskiyeler, sıcaktan bunalan çocukları serinletti. Muğla'da, tarihi Kurşunlu Camisi Meydanı'ndaki fıskiyeler, sıcaktan bunalan çocukları serinletti. Kurşunlu Camisi Meydanı'ndaki fıskiyelerin altına elbiseleriyle giren çocuklar hem serinledi hem eğlendi. Kentte etkili olan sıcaklardan bunalan çocukların fıskiyeler altındaki eğlencesini, aileleri ise kenardan izledi. Kuşlar da fıskiyelerin bulunduğu meydandan su içti. Güncel AA / Osman Akça Muğla Güncel Haberler

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